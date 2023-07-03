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    Финны отправили полторы сотни призывников в пограничную роту. Среди них женщины

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    Пополнение из 146 призывников прибыло на службу в пограничную роту Северной Карелии. Из них 11 человек — это женщины-добровольцы, сообщили в пограничной службе Суоми 3 июля.

    Как отмечают в ведомстве, на службу назначены в основном выходцы из регионов Северной Карелии, Северного Саво, Юго-Восточной Финляндии и Уусимаа. Пограничная рота обеспечивает военную подготовку призывников и женщин, проходящих добровольную военную службу. Подготовленных направляют в пограничные войска для выполнения задач в чрезвычайных ситуациях и в военное время.

    Женщины и мужчины в качестве эксперимента живут в общих казармах. Но раздевалки, туалеты и умывальники у них раздельные.

    Как писала «Фонтанка», финны планируют построить забор на границе с Россией. Экспериментальная часть заграждения с колючей проволокой появится в Иматре летом 2023 года.

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