Финны отправили полторы сотни призывников в пограничную роту. Среди них женщины

Пополнение из 146 призывников прибыло на службу в пограничную роту Северной Карелии. Из них 11 человек — это женщины-добровольцы, сообщили в пограничной службе Суоми 3 июля.



Как отмечают в ведомстве, на службу назначены в основном выходцы из регионов Северной Карелии, Северного Саво, Юго-Восточной Финляндии и Уусимаа. Пограничная рота обеспечивает военную подготовку призывников и женщин, проходящих добровольную военную службу. Подготовленных направляют в пограничные войска для выполнения задач в чрезвычайных ситуациях и в военное время.