Посмотрите, как Финляндия отгораживается от России

Финская пограничная служба поделилась новыми фото со стройплощадки нового забора на восточной границе с Россией.
Как говорится в опубликованном ведомством 12 мая сообщении, забор с колючей проволокой в Иматре будет готов летом 2023 года. Есть уже частично смонтированные его участки. Шенгенский аудит Еврокомиссией будет проведен в Финляндии в мае — июне.
Как писала «Фонтанка», пилотный участок забора начали возводить в Иматре в конце февраля. Тестовый участок будет включать три километра ограждения с дорогами для патрулей, освещением и динамиками. В будущем протяженность вырастет до 200 километров.