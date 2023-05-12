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    Посмотрите, как Финляндия отгораживается от России

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    Финская пограничная служба поделилась новыми фото со стройплощадки нового забора на восточной границе с Россией.

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    Как говорится в опубликованном ведомством 12 мая сообщении, забор с колючей проволокой в Иматре будет готов летом 2023 года. Есть уже частично смонтированные его участки. Шенгенский аудит Еврокомиссией будет проведен в Финляндии в мае — июне.

    Как писала «Фонтанка», пилотный участок забора начали возводить в Иматре в конце февраля. Тестовый участок будет включать три километра ограждения с дорогами для патрулей, освещением и динамиками. В будущем протяженность вырастет до 200 километров.

    © Фонтанка.Ру

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