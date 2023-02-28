«Спрячь за высоким забором…» Показываем, как финны ограждаются от России

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    Финская пограничная служба опубликовала первые фотографии со стройки забора на границе Суоми и России. Пилотный участок начали возводить в Иматре 28 февраля.

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    Как говорится в сообщении пограничников Суоми, в Иматре началось строительство пилотной части будущего Восточного пограничного барьера. Проще говоря — забора. Деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода «Иматра». В марте на их месте начнется строительство дороги и возведение забора, а затем — системы технического контроля. К лету трехкилометровый тестовый участок, с дорогами для патрулей, освещением и динамиками, планируется сдать.

    Помимо этого у гарнизона Иммола будет построен еще один 300-метровый барьер. Он станет частью учебной среды Школы пограничной и морской охраны и будет использоваться в качестве испытательного полигона для технологий наблюдения.

    Как писала «Фонтанка», по замыслу Пограничной службы Суоми, примерно на 200 километрах восточной границы Финляндии должно появиться заграждение. Заявляется, что барьер улучшит безопасность границы, уменьшит число инцидентов на ней, а строительство продлится 3–4 года.

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