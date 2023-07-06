От водочных туристов до закрытия шенгена: 100 лет генконсульства Финляндии в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Поделиться Поделиться





Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. В истории представительства Суоми в городе на Неве такое уже бывало. «Фонтанка» рассказывает его краткую историю.

Сто лет назад, в начале 1923 года, в Петрограде начало работу Генеральное консульство Финляндии. Первоначально консульство размещалось в здании Банка Финляндии в доме 26 по Невскому проспекту. Но затем переехало в помещения бывшей канцелярии статс-секретаря на Екатерингофском проспекте, 39 (ныне пр. Римского-Корсакова). В них представительство и работало до 1938 года.



В конце января 1938 года советские власти потребовали закрытия Финляндией Генерального консульства в Ленинграде в течение двух месяцев. Работа консульства прекратилась уже 15 мая, персонал консульства убыл на родину, а недвижимость, находившаяся в собственности Финского государства, осталась, как пишут финны — «на попечении трёх дворников». В 1940–1941 годах обсуждался вопрос о повторном основании генконсульства, но потом началась Великая Отечественная война.

Лишь в 1960-х годах в МИД Финляндии вновь задумались об открытии канцелярии генерального консула в Ленинграде, «поскольку туризм, торговля, транспорт и культурные связи между Финляндией и Советским Союзом заметно укрепились». В 1967 году Финляндия после перерыва вновь открыла Генеральное консульство в Ленинграде.



Более 30 лет административные помещения консульства располагались в особняке XIX века на улице Чайковского. Там занимались крупными строительными проектами (Костомукша, Светогорск, Таллин и другие), поддержанием связей с финскими студентами и оказывали помощь финским туристам. В частности, «водочные туристы» доставляли порой консульству массу хлопот. Финские делегации прибывали еженедельно.

В 1988 году Генеральное консульство просило МИД Финляндии «направить второго визового сотрудника», в 1995-м количество визовых сотрудников увеличилось до 24, в 2000 году визовыми вопросами занимались уже 40 человек, а на пике количества выдаваемых виз в начале 2010-х в консульстве работало порядка 140 визовых сотрудников. В конце 1990-х помещений на Чайковского было уже явно недостаточно.



«В результате руководство города согласилось с пожеланиями финской стороны о предоставлении отдельного помещения для работы визового отдела. Кстати, переговоры об этом велись, в том числе, с помощником главы города Владимиром Путиным», — говорится на сайте генконсульства.

После долгих поисков участок под застройку был выбран на Преображенской площади, 4. Осенью 2001 года был подписан договор купли, в 2003-м получено разрешение на строительство из Москвы. Началось возведение нового здания по проекту финских архитекторов JV Siren Arkkitehdit и Eagle Group International. Его торжественно открыли в ноябре 2004 года при участии президента Финляндии Тарьи Халонен. Общая стоимость постройки была около 18 млн евро. И сейчас генконсульство располагается там.



К 100-летию собственного основания генконсульство Финляндии в Петербурге подготовило карту достопримечательностей города, история которых так или иначе связана с Финляндией и финнами. Посмотреть её можно здесь.



Пандемия приостановила выдачу финских шенгенских виз, а в 2022 году, после начала военной операции на Украине, эта работа и вовсе превратилась в точечную — туристов из России в Финляндии больше не ждут. И анонсируют и дальнейшее ужесточение правил въезда. Реакцией на это, а также на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений и стало решение МИДа.