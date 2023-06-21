Генконсульство Финляндии выпустило карту финского Петербурга

К 100-летию собственного основания генконсульство Финляндии в Петербурге подготовило карту достопримечательностей города, чья история так или иначе связана с Финляндией и финнами. Культурный проект «Финские места Петербурга» опубликован 21 июня.



Среди отмеченных мест, например, дом, где размещалась ювелирная компания, основанная сыном финского фермера и ставшая поставщиком императорского двора (ее магазин и сейчас есть в центре Хельсинки). Или дом, где жил финский писатель, автор повести «За спичками», занимавшийся в Петербурге продажей лесоматериалов. Или комплекс жилых домов служащих Финляндской железной дороги. Также авторы рассказывают о финском происхождении гранита, которым облицованы многие петербургские дома и набережные, и об изразцовых печах, облицованных плиткой с финских гончарных предприятий.

