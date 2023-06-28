Финны решают, как будут ужесточать ограничения на въезд для россиян

Финляндия ужесточит ограничения на въезд в страну для российских владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов. Правила, введенные в сентябре 2022 года, пересмотрят, чтобы не было злоупотребления. Решение примут в ближайшее время.
Во-первых, как пишут 28 июня финские СМИ, владельцам недвижимости, например, нужно будет доказать необходимость их личного присутствия при работах по техническому обслуживанию объекта или ремонту.
Во-вторых, планируется ограничить въезд абитуриентов для сдачи экзаменов в учебные заведения. В дальнейшем въезжать смогут только поступающие на такие учебные программы, которые ведут к получению степени или квалификации.
В-третьих, планируется ограничить деловой туризм. Например, ехать в командировку можно будет только в Финляндию, а не дальше по ЕС.
При этом речи о том, чтобы ограничить транзит через Финляндию в страны за пределами Шенгена, пока не идет.
Принципиальное решение власти Суоми примут в течение недели или двух.
Ранее в стране заявили, что поездки россиян «могут и впредь ставить под угрозу международные отношения Финляндии».