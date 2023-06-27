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    Финны сказали, что хотят ужесточить ограничения на въезд для россиян

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    Финские власти планируют продлить и ужесточить ограничения на въезд для россиян. Об этом во вторник, 27 июня, говорится в пресс-релизе правительства страны.

    Поездки россиян, говорится в публикации, «могут и впредь ставить под угрозу международные отношения Финляндии». Поэтому власти хотят продлить ограничения для россиян и ужесточить уже действующие, чтобы «предотвратить злоупотребления».

    Как именно предлагается ужесточить ограничения, не уточняется.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия закрылась от туристов из России в конце сентября прошлого года. При этом, по данным финского МИД, россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году и купили рекордно много недвижимости. О том, как устроены новые финские правила, читайте в материале «Фонтанки».

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