Финны сказали, что хотят ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финские власти планируют продлить и ужесточить ограничения на въезд для россиян. Об этом во вторник, 27 июня, говорится в пресс-релизе правительства страны.

Поездки россиян, говорится в публикации, «могут и впредь ставить под угрозу международные отношения Финляндии». Поэтому власти хотят продлить ограничения для россиян и ужесточить уже действующие, чтобы «предотвратить злоупотребления».

Как именно предлагается ужесточить ограничения, не уточняется.

Как писала «Фонтанка», Финляндия закрылась от туристов из России в конце сентября прошлого года. При этом, по данным финского МИД, россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году и купили рекордно много недвижимости. О том, как устроены новые финские правила, читайте в материале «Фонтанки».