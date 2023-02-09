Россияне набрали в Финляндии рекордное число виз и недвижимости

Россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году. И купили рекордно много недвижимости, сообщают министерство иностранных дел и СМИ Суоми 9 февраля.
По данным МИД республики, в 2022 году визу Финляндии запросили 166 тысяч человек. И большая часть — 113,7 тысячи заявлений — поступили от граждан России. В основном заявления обрабатывали в генконсульстве в Петербурге. Всего визы были выданы 106 012 российским заявителям, около 4% получили отрицательное решение.
Всё это суммарно значительно меньше, чем до пандемии. В 2019 году, например, россияне подали 786,4 тысячи заявлений, визы были выданы 783,4 тысячи человек, а процент отказов был только 0,7%.
Но в сентябре 2022-го выдача туристических виз сначала была ограничена, а потом и вовсе прекратилась, а въезд для туристов закрыли. Впрочем, это всё равно годовой рекорд. Для сравнения: в Таиланде, который на втором месте по топе по числу обращений, было подано всего 8 638 заявлений, в Индии — 7 716, в Турции — 3 848.
Как сообщают финские СМИ 9 февраля, со ссылкой на данные кадастрового ведомства Суоми, в 2022-м граждане РФ купили в Финляндии 298 объектов, это на 64% больше, чем в 2021 году. Это годовой рекорд. Последний похожий всплеск интереса был в 2014 году, и тогда граждане России купили 287 объектов в Суоми. Впрочем, эксперт из министерства обороны Финляндии Ану Саллинен отметил, что после введения ограничений на въезд спрос снизился, и в то же самое время россияне активно распродавали свои дома и квартиры в 2022-м.