Россияне набрали в Финляндии рекордное число виз и недвижимости

Россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году. И купили рекордно много недвижимости, сообщают министерство иностранных дел и СМИ Суоми 9 февраля.



По данным МИД республики, в 2022 году визу Финляндии запросили 166 тысяч человек. И большая часть — 113,7 тысячи заявлений — поступили от граждан России. В основном заявления обрабатывали в генконсульстве в Петербурге. Всего визы были выданы 106 012 российским заявителям, около 4% получили отрицательное решение.

Всё это суммарно значительно меньше, чем до пандемии. В 2019 году, например, россияне подали 786,4 тысячи заявлений, визы были выданы 783,4 тысячи человек, а процент отказов был только 0,7%.