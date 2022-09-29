Прощай, Суоми-красавица: как Финляндия закрылась от туристов из России

Фото: Коллаж/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финляндия держалась до последнего. Но в итоге объявила: свободный проезд через границу для российских туристов в полночь, 30 сентября, превратится в тыкву. Теперь извольте через Норвегию, если пустят. Рассказываем подробнее.

Руководство Финляндии приняло решение о новом пограничном режиме с Россией. Как и анонсировали финские СМИ, граница будет закрыта в ночь с четверга на пятницу для большинства россиян.

Новое решение — по сути отсылка к эпохе коронавируса. Большинство туристов с финскими визами или шенгенскими визами других государств, следующих в Финляндию или другие страны ЕС, больше через границу не пропустят. Лавочка закроется в полночь, в ночь на 30 сентября.



Как и в период COVID-19, по-прежнему можно будет приехать в страну, например, по семейным обстоятельствам, навестить близких родственников. Под близкими, подразумеваются, как и в Прибалтике, восходящая и нисходящая линии: дети, родители и внуки. Они по-прежнему смогут получить мультивизу для въезда в Финляндию.

Причина поездки также может быть связана с финансами или работой, например командировкой или собеседованием при приеме на работу.

Также будет разрешено посетить свою недвижимость для срочного ремонта. Но только ту, которая была куплена ранее. В будущем владение недвижимостью больше не будет преимуществом при получении визы.



Как и прежде, узнать заранее, можно ли въехать конкретно тебе в конкретно твоей ситуации, будет нельзя. На все такие письма пограничное ведомство Финляндии традиционно отвечает, что обстоятельства въезда всех пассажиров будут рассматриваться конкретным офицером на границе в индивидуальном порядке. Приезжайте — узнавайте.

Что касается возможного аннулирования виз на границах, министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил сегодня, что россиянам больше не будут выдавать визы для туризма. И что «визы туристов, направляющихся в Финляндию» могут быть аннулированы. Но не уточнил, каков будет порядок этой процедуры.

По оценкам финских властей, в результате новых мер поток россиян в Финляндию, возможно, уменьшится вполовину. На руках у граждан России остаются около 100 тысяч действующих финских виз, срок действия которых постепенно истекает. Вместе с другими обладателями «шенгена» по земле теперь они могут отправиться лишь в последнюю открытую европейскую страну — Норвегию. Или лететь в Европу самолетами через Сербию, СНГ или Турцию. А вернуться обратно через Финляндию — запрет на выезд в Россию обещают не вводить.



Формула «начал за здравие, а кончил за упокой» хорошо описывает ситуацию с туристическими поездками россиян в Финляндию после пандемии.

Еще 15 июля журналисты «Фонтанки» в числе первых пересекали распахнутую для всех после коронавируса границу Суоми и изучали цены на сыр, McDonalds и рыбу. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке» рассказывал, что Восточная Финляндия ждет русских туристов и восстановления турпотока, а отношение к русским не носит в Суоми негативный характер, обещал выдавать визы и прочую вечную дружбу.



Но потом началось вступление в НАТО, ажиотаж на границах. И вот уже 16 августа Финляндия объявила, что с сентября вводит ограничения на выдачу виз для россиян. С 19 сентября закрылись Латвия, Литва, Эстония и Польша. Финляндия к ним демонстративно не присоединилась, объясняя тем, что отказывать во въезде только на основании национальности «юридически сомнительно». Но к 29 сентября, по сути, сама к этому и пришла. На практике пограничники Суоми теперь будут трактовать въезд туристов из России как «угрозу международным отношениям Финляндии» только на основании их паспорта.



«Если граница Финляндии открыта для лиц, у которых в принципе есть запрет на въезд в страны Балтии или Польшу, то это означает ослабление наших отношений и несоответствие со странами Балтии и Польшей», — объяснил Хаависто причину закрытия 29 сентября финским СМИ.

Илья Казаков, «Фонтанка»

