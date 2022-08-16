Финляндия вводит ограничения на визы для россиян. Теперь официально

Финский МИД официально заявил о введении ограничений на получение виз для жителей России. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Решением правительства Финляндии, принятым 16 августа, ежедневное число обращений за визой будет сокращено в 2 раза.
Как отмечают в финском МИД, сейчас ежедневно фиксируется около 1000 визовых обращений в день. Ограничения будут введены в начале сентября — количество заявок на день сократят до 500.
В министерстве также добавляют, что будут изменены пропорции квот. Так, для туристов будут открывать не более 100 слотов в сутки (это лишь 10 процентов от текущего количества). Остальные 400 — для тех, чьи поездки будут связаны с семейными узами, работой или учебой.
«Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро», — говорится в сообщении. Однако данных о том, что мера заработает в ближайшее время, нет.
В Финляндии также задумались о «национальной гуманитарной визе» и законодательстве о санкциях.
Ранее о грядущих ограничениях заявлял глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.