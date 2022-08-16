Финляндия вводит ограничения на визы для россиян. Теперь официально

Финский МИД официально заявил о введении ограничений на получение виз для жителей России. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



Решением правительства Финляндии, принятым 16 августа, ежедневное число обращений за визой будет сокращено в 2 раза.

Как отмечают в финском МИД, сейчас ежедневно фиксируется около 1000 визовых обращений в день. Ограничения будут введены в начале сентября — количество заявок на день сократят до 500.