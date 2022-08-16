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    Санкции и контрсанкции

    Финляндия вводит ограничения на визы для россиян. Теперь официально

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    14 комментариев

    Финский МИД официально заявил о введении ограничений на получение виз для жителей России. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    Решением правительства Финляндии, принятым 16 августа, ежедневное число обращений за визой будет сокращено в 2 раза.

    Как отмечают в финском МИД, сейчас ежедневно фиксируется около 1000 визовых обращений в день. Ограничения будут введены в начале сентября — количество заявок на день сократят до 500.

    В министерстве также добавляют, что будут изменены пропорции квот. Так, для туристов будут открывать не более 100 слотов в сутки (это лишь 10 процентов от текущего количества). Остальные 400 — для тех, чьи поездки будут связаны с семейными узами, работой или учебой.

    «Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро», — говорится в сообщении. Однако данных о том, что мера заработает в ближайшее время, нет.

    В Финляндии также задумались о «национальной гуманитарной визе» и законодательстве о санкциях.

    Ранее о грядущих ограничениях заявлял глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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    Комментарии 14

    VKuser393156316 Авг 2022 в 19:35
    Пригожинские путинасты даже не представляют себе, насколько смешны их комментарии к темам, касающихся Финляндии.
    +5−1
    Piter Russo16 Авг 2022 в 19:22
    Жаль соседей из Юго-Восточной Финляндии, будут бизнес для русских туристов закрывать свой... Такие они сборы на Зеленского и Байдена.
    +1−5
    Black_Pathfinder16 Авг 2022 в 19:15
    - А давайте стрельнем себе в ногу!, - сказал МИД Финляндии.
    +0−6
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