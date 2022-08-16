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    Финляндия начнет ограничивать выдачу виз россиянам с сентября, сбор может подорожать

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    20 комментариев

    Финляндия ограничит выдачу туристических виз гражданам России до одной десятой от нынешнего уровня, изменения вступят в силу в сентябре. Об этом 16 августа заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, пишут местные СМИ.

    «Министерство иностранных дел подготовило проект изменений, согласно которому приоритетным станет выдача виз по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Это должно сократить количество выдаваемых туристических виз», — сообщил он. Также ведомство будет прорабатывать вопрос введения специальных «гуманитарных виз» для россиян.

    Хаависто подчеркнул, что сокращение числа выдачи виз не будет нарушением правил Шенгена со стороны Финляндии. Он добавил, что Хельсинки также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима ЕС с Россией. Если такое решение будет принято, то сбор вырастет с 35 до 80 евро.

    Финский МИД ожидает, что Россия может ввести собственные ответные ограничения.

    Ранее Хаависто назвал способ, как можно сократить выдачу туристических виз: по понедельникам консульские сотрудники рассматривают заявления на выдачу туристических виз, а все остальные рабочие дни — только рабочих, семейных и так далее.

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    Комментарии 20

    Fedorov198316 Авг 2022 в 16:55
    и за бесплатно не нужна мне виза.
    +0−1
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 15:52
    Нам ведь санкции только на пользу? Начальник сказал!
    +3−0
    Dud16 Авг 2022 в 15:41
    сентябрь.... какой-то странный значимый месяц.... интересно.
    +1−0
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