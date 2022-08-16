Финляндия начнет ограничивать выдачу виз россиянам с сентября, сбор может подорожать

Финляндия ограничит выдачу туристических виз гражданам России до одной десятой от нынешнего уровня, изменения вступят в силу в сентябре. Об этом 16 августа заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, пишут местные СМИ.



«Министерство иностранных дел подготовило проект изменений, согласно которому приоритетным станет выдача виз по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Это должно сократить количество выдаваемых туристических виз», — сообщил он. Также ведомство будет прорабатывать вопрос введения специальных «гуманитарных виз» для россиян.

