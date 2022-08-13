Финны придумали, как поступить с разрешением на въезд россиянам — получить визу будет сложно, но возможно

Вероятное решение проблемы с выдачей виз гражданам России найдено финскими дипломатами. Очередь могут «влить» в один день.
О компромиссе 13 августа рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависта, его цитирует MTV. Предварительно, это может выглядеть следующим образом: по понедельникам консульские сотрудники рассматривают заявления на выдачу туристических виз, а все остальные рабочие дни только рабочих, семейных и так далее.
Отмечается, что пока решение не принято, но это произойдет в ближайшем будущем.
Ранее страны Балтии заявили, что перестанут выдавать россиянам туристические визы. Также поступили в Чехии. Вопрос о запрете выдачи шенгена станет предметом обсуждения на встрече глав МИД стран Евросоюза в августе.