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    Финны придумали, как поступить с разрешением на въезд россиянам — получить визу будет сложно, но возможно

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    Вероятное решение проблемы с выдачей виз гражданам России найдено финскими дипломатами. Очередь могут «влить» в один день.

    О компромиссе 13 августа рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависта, его цитирует MTV. Предварительно, это может выглядеть следующим образом: по понедельникам консульские сотрудники рассматривают заявления на выдачу туристических виз, а все остальные рабочие дни только рабочих, семейных и так далее.

    Отмечается, что пока решение не принято, но это произойдет в ближайшем будущем.

    Ранее страны Балтии заявили, что перестанут выдавать россиянам туристические визы. Также поступили в Чехии. Вопрос о запрете выдачи шенгена станет предметом обсуждения на встрече глав МИД стран Евросоюза в августе.

    © Фонтанка.Ру

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