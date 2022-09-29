СМИ: Финская граница будет закрыта для российских туристов в ночь с четверга на пятницу

Правительство Финляндии примет решение о деталях нового пограничного режима сегодня в 13:00. Граница будет закрыта в ночь с четверга на пятницу для большинства россиян, пишут финские СМИ.

Новая политика, уточняют издания, напоминает пограничную практику эпохи коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну распространяются только на россиян, а основания для отказа во въезде в страну другие.

