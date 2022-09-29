СМИ: Финская граница будет закрыта для российских туристов в ночь с четверга на пятницу

Правительство Финляндии примет решение о деталях нового пограничного режима сегодня в 13:00. Граница будет закрыта в ночь с четверга на пятницу для большинства россиян, пишут финские СМИ.
Новая политика, уточняют издания, напоминает пограничную практику эпохи коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну распространяются только на россиян, а основания для отказа во въезде в страну другие.
Особые причины въезда в страну будут определены примерно так же, как и в период COVID-19. На практике границу закроют только для туристов. По-прежнему можно будет приехать в страну, например, по семейным обстоятельствам. Россияне смогут въезжать в Финляндию для учебы и работы. Причины всех пассажиров будут рассматриваться индивидуально.
Важный нюанс: в паспорте тех, кого не пропустят, будет делаться отметка об отказе во въезде в страну и по усмотрению пограничников аннулироваться виза, если по новому регламенту истекли основания для ее действия. Это означает, что визы россиян, приезжающих в Финляндию в качестве туристов, фактически будут аннулироваться. Въехать в другую страну Шенгена по такой визе не получится.
По оценкам финских властей, в результате новых мер въезд россиян в Финляндию, возможно, уменьшится до половины от нынешнего уровня.