Как финны устроили русскую рулетку на границе: кого-то пустят в Шенген

Фото: JUHA METSO/ EPA /ТАСС Поделиться Поделиться





Финские пограничники подтвердили: российские туристы могут пересечь границу и из Хельсинки улететь даже в страны Шенгенской зоны. Если оттуда сразу отправятся дальше транзитом. Первые испытатели уже успешно воспользовались возможностью. Но есть переменные настроения на КПП.

«Фонтанка» в середине октября писала про финнов, которые вновь начали пускать российских туристов через границу в аэропорт. «Вы можете путешествовать транзитом через Финляндию только напрямую в страну, не входящую в Шенгенскую зону», — говорили нам в посольстве. К ноябрю показания изменились. Оказалось, что можно и не напрямую, а с пересадкой, например в Милане. Это существенно расширяет коридор возможностей для путешествий.



На сайте финской пограничной службы на вопрос «Могу ли я выезжать за пределы Шенгенской зоны (например, США, Великобритания) через Финляндию?» говорится, что да, и нет формулировки про прямые рейсы — только про «план немедленного транзита».

«Транзит в третьи страны разрешен в том случае, если въезд в третью страну является гарантированным, и у путешественника имеется план немедленного транзита», — говорится в ответе.

Пытливые российские туристы, которые обратили внимание на формальное отсутствие ограничения, начали писать письма финским пограничникам. Многочисленные ответы, которые публикуются в чате «Финляндия на выходные», противоречивые и, кажется, зависят от настроения отвечающих.



В середине октября финны писали (ответы есть в распоряжении редакции) одним россиянам, что «транзитные рейсы через другие страны Шенгенской зоны больше не разрешены. Пограничная служба Финляндии недавно получила новые правила, и принимаются только прямые рейсы из Финляндии в страны, не входящие в Шенгенскую зону».

Другим и позднее, напротив, сообщали, что, например, «допускается перелет из Финляндии через Германию в Сербию». Но советовали «присмотреться к другим вариантам маршрутов с прямыми рейсами из Финляндии в любую страну, не входящую в Шенгенскую зону».



«Я обнаглела и спросила у финских пограничников, можно ли при транзите в Стамбул через Амстердам задержаться на пару дней в Амстердаме. Их ответ: «Нет. Невозможно остаться в Амстердаме на пару дней. Вам нужно продолжить путешествие прямо из Амстердама в Стамбул». Третье подтверждение того, что можно лететь в третью страну с пересадкой в Шенгене», — написала в чате Юлия.



Во всех случаях финны отмечали, что «пограничная служба никогда не предоставляет никаких разрешений на въезд заранее» и «решение о разрешении или отказе во въезде принимается всегда индивидуально в каждом конкретном случае во время пограничного контроля».



В итоге нашёлся доброволец, который рискнул и подтвердил — транзит через Шенген вполне возможен.

«Я ехала в Болгарию. Из Хельсинки в Софию прямых билетов нет, у меня были через Милан. Я с туристической визой С, не финской. Ехала на автобусе, водитель сразу сказал, что с туристический визой не пустят. Я сказала — пустят, ибо я им писала. Правда, мне ответили, такие вопросы решаем индивидуально, — рассказала участница чата в конце октября. — Пустили, но забирали мои документы (билеты, бронь на отель), куда-то их относили. Думаю, советовались, пускать — не пускать, или проверять рейсы, или делать скан, но пограничник вернулся минут через 5, вручил доки и паспорт. В общем, весь автобус пустили, очень быстро прошли финскую границу, долго русскую проходили. Финские пограничники очень милые и вежливые».



Наше издание отправило запрос в пограничную службу Финляндии для разъяснений.

«Фонтанка» подробно рассказывала про зимнее расписание аэропорта Вантаа. Прямые рейсы не в Шенген, но в Европу, из него дорогие и не слишком разнообразные, в отличие от полетов в США, Азию и на Ближний Восток. Но с появлением прямых рейсов вполне можно отправиться в страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, не только в Болгарию, но и в Хорватию или Румынию буквально за несколько тысяч рублей с пересадкой.



Но стоит учитывать, что в случае, если в Финляндию по каким-то причинам не пропустят, то есть риск лишиться визы. Финны c аннуляцией не щадят даже детей.



Илья Казаков, «Фонтанка»

