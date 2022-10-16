Финны приоткрылись: куда можно из Хельсинки, если не в Шенген

Российские туристы уже отчитываются о первых успешных случаях пересечения финской границы для транзита в страны за пределами Шенгенской зоны. Можно сказать, что схема проверена. «Фонтанка» посмотрела, куда и за сколько можно отправиться из аэропорта Хельсинки по новым правилам.

Фото: Ксения Потеева/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Семья петербуржцев с двумя детьми 13 октября подробно рассказала в чате «Финляндия на выходные» об успешном транзите в Соединенные Штаты через Хельсинки. Из документов — пятилетние финские шенгены и туристические визы США. Российские пограничники, по их словам, пугали, что их не пустят и транзит не является причиной для въезда. Финские лишь попросили показать билеты и визы. Спросили, когда вылет, и, посмотрев, что рейс в Нью-Йорк лишь на следующий день, уточнили, где семья остановится. Копия договора аренды квартиры родственников их устроила. На этом всё — добро пожаловать в Финляндию. Машину не смотрели ни на какой из границ. На обе ушло всего 40 минут.



Таким образом, схема, которую описывала «Фонтанка» и подтверждали посольство Суоми в Москве и пограничная служба республики, работает. Транзит через Финляндию для россиян открыт в государства за пределами Шенгенской зоны. Надо лишь иметь действующую шенгенскую визу и прямые (!) билеты на ближайший рейс за пределы Шенгена из Финляндии. И конечно, визу того государства, куда вы направляетесь, если она там нужна россиянам.

Пулково сегодня может лишь позавидовать международному расписанию аэропорта Хельсинки-Вантаа. В осеннем графике финского конкурента больше двух десятков прямых нешенгенских направлений — от Туманного Альбиона и Соединенных Штатов до Азии и Ближнего Востока.



Цены билетов кажутся приятнее российских. Но не во всех случаях. Для удобства приведем их в рублевой версии от билетных агрегаторов, но владельцы Visa и MasterCard иностранных банков могут попытать счастья и на сайтах самих авиакомпаний за евро.

Для начала про европейские направления. Например, Norwegian предлагает в конце октября прямые рейсы из Хельсинки на Кипр, в Ларнаку, за 8 тысяч рублей (из Петербурга минимум 12–18 с двумя пересадками) и в хорватские Сплит или Дубровник — за 4 000 рублей. Через Стамбул из Петербурга выйдет в 10 раз дороже. В косовскую Приштину из Хельсинки в октябре можно улететь на лайнере хорватской чартерной компании Trade Air за 13 807 рублей.



Из Хельсинки в Лондон в октябре за 2 200 рублей отвезет RyanAir. Из Петербурга выйдет с пересадками минимум 16 тысяч. Авиакомпания British Airway за 17 624 рубля в октябре доставит в Манчестер. FinnAir в ноябре предлагает отправиться прямым рейсом за 9 002 рубля в Дублин и за 12 199 — в Эдинбург.



В начале ноября из столицы Финляндии можно улететь в Стамбул почти за 5000 рублей — везет Pegasus Airlines. За 12 тысяч рублей есть и рейсы от Turkish Airlines. Из Петербурга прямым рейсом выйдет около 20 тысяч. В то же время почти за 4000 рублей Pegasus предлагает полететь в Анталию без пересадок. Перевозчик Sun Express в конце октября летит из Хельсинки в Измир за 6 тысяч рублей с багажом. А FinnAir отвезет в конце ноября в Аланию за 11 тысяч рублей с человека.



FinnAir в конце ноября везет в Нью-Йорк за 66 тысяч рублей в одну сторону. За 70 тысяч — в Лос-Анджелес. Или за 109 957 рублей в Чикаго. За 119 тысяч есть прямые рейсы British Airways в Сиэтл. Цены сопоставимы с пересадочными маршрутами из Петербурга.

С FinnAir в конце октября можно отправиться в индийский Мумбаи за 37 575 рублей, или в начале ноября в Дели — за 47 062 рубля в одну сторону, или в Бангкок — за 50 596 рублей. Из Петербурга можно найти рейсы с пересадками и дешевле.

Также FinnAir за 101 тысячу рублей предлагает прямые перелеты в Токио в конце ноября. За 42 тысячи — в Сингапур. За 15 тысяч — в Тель-Авив. За 16 тысяч рублей есть перелеты в Дубай. А за 33 тысячи — в Доху. Это по ценам тоже на одном уровне с Петербургом.



Конечно, если покупать билеты заранее или поймать распродажу, то может оказаться выгоднее. В любом случае удобно иметь в качестве опции еще один крупный международный аэропорт.

В то же время финский транзит закладывает дополнительный риск — в случае, если финским пограничникам что-то не понравится в вашей легенде, то могут и отправить обратно, и визы лишить. Как это происходит — читайте в материале «Фонтанки».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

