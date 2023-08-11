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    Перед границей с Карелией пробка, силовики проверяют туристов

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    У КПП на границе Ленобласти и Карелии во второй половине дня 11 августа образовалась пробка. Пятничный вечер сулит, что будет хуже.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О заторе перед КПП рядом с областным поселком Березово сообщают читатели «Фонтанки». Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка пока что около полутора километров.

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    Заторы на этом участке трассы «Сортавала» регулярно возникают перед выходными еще с мая. У туристов и жителей республики спрашивают о гражданстве и поводах въезда в регион.

    Въезжающих в регион из Ленобласти регулярно начали проверять еще со времен чемпионата мира по футболу.

    В прошлом году, сообщал глава региона Артур Парфенчиков, Карелию посетили 1,3 млн туристов.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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