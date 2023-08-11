Перед границей с Карелией пробка, силовики проверяют туристов

У КПП на границе Ленобласти и Карелии во второй половине дня 11 августа образовалась пробка. Пятничный вечер сулит, что будет хуже.

О заторе перед КПП рядом с областным поселком Березово сообщают читатели «Фонтанки». Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка пока что около полутора километров.

Заторы на этом участке трассы «Сортавала» регулярно возникают перед выходными еще с мая. У туристов и жителей республики спрашивают о гражданстве и поводах въезда в регион.

Въезжающих в регион из Ленобласти регулярно начали проверять еще со времен чемпионата мира по футболу.