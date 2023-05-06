«Вежливо, тактично и даже с улыбкой». На въезде в Карелию водителей спрашивают о гражданстве

На въезде в Карелию, как и неделю назад в субботу, выросли пробки. Об этом 6 мая рассказал читатель «Фонтанки» Антон.



Мужчина простоял в километровой очереди на КПП около Березово приблизительно полчаса. По его словам, автомобилистов спрашивают о месте проживания, гражданстве и пункте назначения. Делают это «вежливо, тактично и даже с улыбкой».