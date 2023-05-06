«Вежливо, тактично и даже с улыбкой». На въезде в Карелию водителей спрашивают о гражданстве

На въезде в Карелию, как и неделю назад в субботу, выросли пробки. Об этом 6 мая рассказал читатель «Фонтанки» Антон.
Мужчина простоял в километровой очереди на КПП около Березово приблизительно полчаса. По его словам, автомобилистов спрашивают о месте проживания, гражданстве и пункте назначения. Делают это «вежливо, тактично и даже с улыбкой».
читатель «Фонтанки» Антон
«Фонтанка» писала, что 29 апреля некоторым пришлось ждать на КПП в среднем по два часа, чтобы проехать в Карелию. В тот раз водителей также спрашивали, куда они направляются. Помимо этого, проверяли паспорта и осматривали автомобили.
Накануне стало известно, что в мае в приграничных районах Ленобласти будет усилен контроль за состоянием пограничного режима. Жителей приграничных населенных пунктов попросили при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, и с пониманием относиться к возможным неудобствам.