Держите паспорта под рукой. ФСБ усилит контроль в приграничных районах Ленобласти

В мае в приграничных районах Ленобласти будет усилен контроль за состоянием пограничного режима. Об этом 5 мая сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.



ФСБ проведет режимные мероприятия вместе с полицией и Росгвардией. Жителей приграничных населенных пунктов просят при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.