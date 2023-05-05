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    Держите паспорта под рукой. ФСБ усилит контроль в приграничных районах Ленобласти

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    В мае в приграничных районах Ленобласти будет усилен контроль за состоянием пограничного режима. Об этом 5 мая сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

    ФСБ проведет режимные мероприятия вместе с полицией и Росгвардией. Жителей приграничных населенных пунктов просят при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

    Официальный представитель ПУ ФСБ по СПб И ЛО Ульяна Майзик

    Ранее в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях запретили полеты беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также сообщал об усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики и об обеспечении безопасности 9 мая.

    Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Сусанинском поселении. «Фонтанка» рассказывала, что об этом известно. Позже взрывотехники обезвредили еще шесть предметов, похожих на самодельные взрывные устройства, на опорах ЛЭП в Гатчинском районе. Кроме того, за последние две недели взрывотехникам пришлось трижды выезжать в Бугры.

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