Полеты беспилотников запретили в Ленинградской и Псковской областях

Запрет на полеты беспилотников ввели в Ленинградской и Псковской областях.

«Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.



Исключения касаются: «транспортных путей, линий электропередач, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию».

