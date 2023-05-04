Полеты беспилотников запретили в Ленинградской и Псковской областях

Запрет на полеты беспилотников ввели в Ленинградской и Псковской областях.
«Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Исключения касаются: «транспортных путей, линий электропередач, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию».
Также Дрозденко проинформировал об «усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности: датчиков движения, вибрации, видеокамер», а также об обеспечении безопасности 9 мая. Праздничные мероприятия состоятся во всех районных центрах области, как и запланировано.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также объявил о запрете на полеты беспилотников. Исключение, как и в Ленобласти, сделано для дронов администрации, «а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других», передаёт РБК.
На оперативном штабе Дрозденко с руководителями силовых структур была представлена информация об оперативных мероприятиях по расследованию уголовного дела подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе. Напомним, о подрыве стало известно около полуночи