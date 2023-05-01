Губернатор Ленобласти показал последствия подрыва опоры под Гатчиной

Взрывотехники, сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия в Гатчинском районе Ленобласти.
Информация о ЧП поступила около полуночи 1 мая. «На территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи», — написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По поводу второго предмета на соседней опоре, о котором ранее писала «Фонтанка», глава региона сообщает, что это «предположительно, взрывное устройство».
Александр Дрозденко добавил, что электроснабжение нарушено не было. Подстанция переключила сеть автоматически.