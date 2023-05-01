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    Губернатор Ленобласти показал последствия подрыва опоры под Гатчиной

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    Взрывотехники, сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия в Гатчинском районе Ленобласти.

    Информация о ЧП поступила около полуночи 1 мая. «На территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи», — написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

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    По поводу второго предмета на соседней опоре, о котором ранее писала «Фонтанка», глава региона сообщает, что это «предположительно, взрывное устройство».

    Александр Дрозденко добавил, что электроснабжение нарушено не было. Подстанция переключила сеть автоматически.

    Фото: Александр Дрозденко / telegram
    Фото: Александр Дрозденко / telegram

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