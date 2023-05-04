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    Беспилотник врезался в эстакаду Новошахтинского завода нефтепродуктов и взорвался

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    2 комментария

    Еще один инцидент с БПЛА — в Ростовской области. Мишенью стал Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в районе села Киселевка Красносулинского района. Об этом утром 4 мая сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

    По его словам, минувшей ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат. Прогремел взрыв. И начался пожар. Его сразу удалось потушить.

    «Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный», — отметил губернатор.

    За последние дни атаки беспилотников зафиксированы в нескольких регионах (в Севастополе, Краснодарском крае, в подмосковной Коломне и т. д.). В том числе была попытка нанести удар по Кремлю (видео), возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 2

    Гость04 Мая 2023 в 07:10
    Зачем такое печатать?
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