Беспилотник врезался в эстакаду Новошахтинского завода нефтепродуктов и взорвался

Еще один инцидент с БПЛА — в Ростовской области. Мишенью стал Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в районе села Киселевка Красносулинского района. Об этом утром 4 мая сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.



По его словам, минувшей ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат. Прогремел взрыв. И начался пожар. Его сразу удалось потушить.



«Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный», — отметил губернатор.

