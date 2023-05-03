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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    СК возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаковать беспилотниками Кремль

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба ведомства 3 мая.

    «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — повторяют официальное заявление Кремля в СК.

    Дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

    За попыткой нанести удар по кремлёвской резиденцией видят киевский режим. Президент Украины Владимир Зеленский опровергает.

    О попытке атаки украинских беспилотников стало известно днем 3 мая. За двенадцать часов до этого появилось видео. В кадре взрыв дрона и возгорание купола Сенатского дворца.

    Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина в Кремле в момент случившегося не было, он работал в Ново-Огарево.

    В Москве с 3 мая запретили полеты беспилотников, исключая те, которые используются по решению органов государственной власти. Над Петербургом дронам летать тоже нельзя.

    Всё, что известно, рассказываем в онлайн-репортаже.

    В Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. Глава государства не пострадал и график его работы не изменился. Случившееся назвали попыткой покушения на лидера страны. Известно, что беспилотников было два, их вывели из строя.

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