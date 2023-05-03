СК возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаковать беспилотниками Кремль

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба ведомства 3 мая.
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — повторяют официальное заявление Кремля в СК.
Дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.
За попыткой нанести удар по кремлёвской резиденцией видят киевский режим. Президент Украины Владимир Зеленский опровергает.
О попытке атаки украинских беспилотников стало известно днем 3 мая. За двенадцать часов до этого появилось видео. В кадре взрыв дрона и возгорание купола Сенатского дворца.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина в Кремле в момент случившегося не было, он работал в Ново-Огарево.
В Москве с 3 мая запретили полеты беспилотников, исключая те, которые используются по решению органов государственной власти. Над Петербургом дронам летать тоже нельзя.
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