СК возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаковать беспилотниками Кремль

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — повторяют официальное заявление Кремля в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба ведомства 3 мая.

О попытке атаки украинских беспилотников стало известно днем 3 мая. За двенадцать часов до этого появилось видео . В кадре взрыв дрона и возгорание купола Сенатского дворца.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина в Кремле в момент случившегося не было, он работал в Ново-Огарево.

В Москве с 3 мая запретили полеты беспилотников, исключая те, которые используются по решению органов государственной власти. Над Петербургом дронам летать тоже нельзя.