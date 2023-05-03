«Покушение на президента России». Украинские беспилотники атаковали Кремль: онлайн-репортаж

Пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России».



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