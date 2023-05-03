«Покушение на президента России». Украинские беспилотники атаковали Кремль: онлайн-репортаж

Пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России».
Рассказываем всё, что об этом известно, в этом онлайн-репортаже.
Перед атакой беспилотника на Кремль двое людей полезли на купол Сенатского дворца. В какой-то момент они, видимо, заметили БПЛА и попытались пригнуться.
Депутаты Госдумы отреагировали на атаку по Кремлю:
— Это самый настоящий casus belli — повод к войне, — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. — К ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам.
— Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11. Зеленскому стоит начинать бояться, — высказался депутат Михаил Шеремет.
— Нужно прицельно бить по центру Киева. Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы, — сказал Алексей Журавлев.
В чате района Якиманка сообщили, что после атаки беспилотников на Кремль вокруг него выключили подсветку.
Украина отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль.
— У нас нет информации о так называемых атаках на Кремль, — заявил Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского. — Все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих.
Он также заявил, что произошедшее «является нагнетанием ситуации перед 9 мая». Причастность Украины к случившемуся также отрицает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Судя по кадрам из социальных сетей, обломки сбитого БПЛА упали на Сенатский дворец, купол которого пострадал от огня.
В ГУ МЧС по Москве MSK1.RU ответили, что сообщение о возгорании в Кремле им не поступало.
Топор Live / T.me
Так сейчас выглядит Сенатский дворец Московского Кремля, у крыши которого этой ночью сбили беспилотник.
Сенатский дворец — рабочая резиденция Владимира Путина.
1 мая жителям Подмосковья разослали несколько разных сообщений о якобы готовящейся или, по другой «версии», уже произошедшей атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. В МВД и МЧС заявили, что это фейки.
На пустой Красной площади дежурят сотрудники Росгвардии и полиции (как и всегда). Редкие прохожие спокойно проходят по той ее части, что не перекрыта к 9 Мая. Показываем, что там происходит.
— Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, — заявили в Кремле.
Видео с горящими зданиями в районе Кремля появились около трех часов ночи в местных чатах. Жители центра столицы написали, что слышали хлопки и видели в небе искры. После взрывов, по их словам, подсветку Кремля и Кремлевской набережной отключили.
— Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича (у Болотной площади. — Прим. ред.), — написали в чате «Соседи. Якиманка — Замоскворечье». — Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена.
По словам жителей Дома на набережной, хлопки повторялись несколько раз в течение пары минут.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал MSK1.RU, что атака БПЛА на Кремль — это покушение на президента Владимира Путина.
— Я могу прокомментировать эту атаку так: бандитское государство — бандитский режим, террористический. Более чем за год проведения СВО Россия не бомбила правительственные здания, резиденцию Зеленского. А Украина готова пойти на всё, лишь бы как можно больнее укусить Россию. Мы оценим ситуацию, решение всё равно будет за президентом, военными — теми людьми, которым дорог наш национальный лидер, — заявил Джабаров MSK1.RU.
«Конечно, это можно считать покушением на президента. Они же не знают время, когда долетят дроны, сбросят бомбу»
Владимир Джабаров, сенатор
— Система ПВО работает по всей территории РФ, жителям спальных районов беспокоиться не о чем, — добавил Джабаров. — Я не вижу необходимости вводить мобилизацию, у России достаточное количество сил, чтобы защититься от подобных атак.
Видео взрыва беспилотника прямо над Сенатским дворцом.
Komissar / Новости Москвы / T.me
Кремль пытались атаковать два беспилотника, они были нацелены на Сенатский дворец. Осколки упали на территорию Кремля.
— В результате действий военных и спецслужб аппараты были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет, — сообщили в Кремле.
Дмитрий Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент попытки теракта.
— Он работает в Ново-Огарево (резиденция президента в Одинцовском городском округе Московской области. — Прим. ред.).
По словам местных, громкий взрыв, похожий на раскат грома, раздался над Красной площадью около 02:30 ночи со 2 на 3 мая.
— Видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков, — сообщают жители Якиманки.
Жители домов на набережной Москвы-реки ночью сняли следы дыма в воздухе над Красной площадью.
Соседи. Якиманка-Замоскворечье / T.me
Сейчас на Красной площади в Москве всё спокойно. Подход к Кремлю для людей перекрыт уже несколько дней из-за репетиции парада Победы.
В Москве с сегодняшнего дня запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности публичных мероприятий у Владимира Путина, в том числе в Кремле, заявил, что график президента продолжается без изменений. Он также добавил, что парад 9 Мая на Красной площади состоится, изменений планов нет.
В пресс-службе Кремля о попытке беспилотника атаковать Кремль сообщили следующее:
— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. БПЛА были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал.