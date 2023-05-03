Украинские беспилотники и ответные меры. Что рассказал Кремль о попытке покушения на Путина

Попытка покушения на президента Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Известно, что украинские дроны попытались атаковать кремлевскую резиденцию, но были сбиты. Приводим официальное сообщение Кремля, появившееся днем: «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.



Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

