    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Украинские беспилотники и ответные меры. Что рассказал Кремль о попытке покушения на Путина

    58 комментариев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Известно, что украинские дроны попытались атаковать кремлевскую резиденцию, но были сбиты. Приводим официальное сообщение Кремля, появившееся днем:

    «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации.

    Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

    Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

    В результате этого террористического акта Президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме.

    Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путина в тот момент в Кремле не было, он работает в Ново-Огарево. Не повлияет инцидент и на планы проведения парада Победы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ30
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 58

    Гость03 Мая 2023 в 16:13
    жаль
    +0−0
    Гость03 Мая 2023 в 16:10
    Я протестую😁
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    58
    close