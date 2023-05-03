Песков: Путина не было в Кремле в момент атаки дронов

Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию. Об этом 3 мая заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня Владимир Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области, добавил он.
Напомним, в Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. Глава государства не пострадал и график его работы не изменился. Случившееся назвали попыткой покушения на лидера страны. Известно, что беспилотников было два, их вывели из строя.