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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Песков: Путина не было в Кремле в момент атаки дронов

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    Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию. Об этом 3 мая заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сегодня Владимир Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области, добавил он.

    Напомним, в Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. Глава государства не пострадал и график его работы не изменился. Случившееся назвали попыткой покушения на лидера страны. Известно, что беспилотников было два, их вывели из строя.

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