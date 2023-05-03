Зеленский высказался об атаке дронов на Кремль. А Медведев был резок

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Киева к ночной атаке беспилотников на Кремль. Об этом он заявил 3 мая на пресс-конференции в Хельсинки.
«Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории... У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина», — сказал Зеленский (цитата по РИА Новости).
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже выступил с заявлением в своем телеграм-канале. «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», — написал он (имя президента Украины было написано со строчной буквы. — Прим. ред.).
Медведев уверен, что Зеленский «не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», ведь «всегда найдётся какой-нибудь сменщик».
О попытке атаки украинских дронов на Кремль стало известно днем 3 мая. В пресс-службе президента расценивают произошедшее как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. Дмитрий Песков позже сообщил, что Владимира Путина в момент нападения в Кремле не было, он работает в Ново-Огарево. Предположительно момент взрыва одного из беспилотников над Сенатским дворцом попал на видео.