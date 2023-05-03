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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Fontanka.Digital

    Атака Кремля. Первое видео пожара в резиденции Путина было опубликовано ночью

    56 комментариев

    Видео происшествия в Кремле было опубликовано в соседском паблике в ночь на 3 мая — почти за 12 часов до официального заявления о том, что Москва расценивает атаку дронов как покушение на Владимира Путина.

    После публичного выступления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в телеграм-каналах распространились яркие кадры со взрывом беспилотника и последующим возгоранием купола Сенатского дворца (рабочей резиденции главы государства). Первыми же на клубы дыма в Кремле обратили внимание на канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».

    «Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена», — такое сообщение появилось в паблике в 03:16.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин назвали произошедшее покушением на президента страны. Председатель нижней палаты парламента также отметил, что «теракт в отношении президента — это нападение на Россию». Украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится в Финляндии. Он заявил журналистам на пресс-конференции, что Киев не имеет отношения к ночной атаке беспилотников на Кремль.

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