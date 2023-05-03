Атака Кремля. Первое видео пожара в резиденции Путина было опубликовано ночью

Видео происшествия в Кремле было опубликовано в соседском паблике в ночь на 3 мая — почти за 12 часов до официального заявления о том, что Москва расценивает атаку дронов как покушение на Владимира Путина.

После публичного выступления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в телеграм-каналах распространились яркие кадры со взрывом беспилотника и последующим возгоранием купола Сенатского дворца (рабочей резиденции главы государства). Первыми же на клубы дыма в Кремле обратили внимание на канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».