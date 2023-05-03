Между атаками — 16 минут. СМИ публикуют новое видео, предположительно, нападения дронов на Кремль

Между атаками двух беспилотников на Кремль прошло 16 минут. Об этом 3 мая сообщает ТВЦ.



Первый БПЛА заметили в 2:27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом. Второй пролетел в 2:43, именно его обломки и обрушились на территорию Кремля.



Канал также публикует новую видеозапись, предположительно, момента атаки. Ранее в интернете распространились кадры с другого ракурса.