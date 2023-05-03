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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Между атаками — 16 минут. СМИ публикуют новое видео, предположительно, нападения дронов на Кремль

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    Между атаками двух беспилотников на Кремль прошло 16 минут. Об этом 3 мая сообщает ТВЦ.

    Первый БПЛА заметили в 2:27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом. Второй пролетел в 2:43, именно его обломки и обрушились на территорию Кремля.

    Канал также публикует новую видеозапись, предположительно, момента атаки. Ранее в интернете распространились кадры с другого ракурса.

    Напомним, 3 мая в Кремле заявили, что ночью Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Глава государства не пострадал. По имеющимся данным, БПЛА было два. Военные и спецслужбы вывели их из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Произошедшее назвали спланированной террористической акцией и попыткой покушения на главу России.

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