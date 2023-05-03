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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Появилось видео, предположительно, ночной атаки беспилотников на Кремль

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    В сети днем в среду, 3 мая, публикуют видео, утверждая, что на нем запечатлена якобы атака одного из украинских беспилотников на Кремль.

    В сети спорят: настоящие ли это кадры и успел ли БПЛА атаковать. На видео можно заметить трибуны, подготовленные к параду 9 Мая. Также то, что два человека поднимаются на крышу здания Сената в Московском Кремле в момент взрыва беспилотника.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

    «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в публикации.

    Подробнее о ночной атаке резиденции Владимира Путина можно прочитать здесь.

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