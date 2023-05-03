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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Президент не пострадал. Что известно об атаке дронов на Кремль

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    Кремль 3 мая заявил, что ночью Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Глава государства не пострадал, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Что за атака

    По данным Кремля, беспилотников было два. Отмечается, что военные и спецслужбы вывели их из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. При падении и разлете осколков от аппаратов никто не пострадал, материальный ущерб тоже не зафиксирован.

    Что дальше

    Изменений в графике Путина нет, заявил Песков. По его словам, президента во время атаки не было в Кремле, сегодня он работает в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области. Песков добавил, что Парад Победы на Красной площади тоже пройдет по плану, 9 мая, и там будет присутствовать Путин.

    В Москве с 3 мая запретили полеты беспилотников, исключая те, которые используются по решению органов государственной власти. В Петербурге дроны запускать тоже нельзя.

    Реакция Кремля

    В Кремле атаку назвали спланированной террористической акцией и попыткой покушения на президента. В пресс-службе отметили, что российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

    Что видели люди

    Москвичи, живущие неподалеку от Кремля, сообщают, что слышали похожий на раскаты грома хлопок. Также очевидцы рассказывают об искрах и людях с фонариками, которые, видимо, осматривали территорию. В телеграм-каналах публикуют ролики, на которых видны якобы полет дрона и белый дым над Кремлем.

    Следите за ситуацией в онлайн-репортаже на «Фонтанке».

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