Президент не пострадал. Что известно об атаке дронов на Кремль

Кремль 3 мая заявил, что ночью Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Глава государства не пострадал, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Что за атака

По данным Кремля, беспилотников было два. Отмечается, что военные и спецслужбы вывели их из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. При падении и разлете осколков от аппаратов никто не пострадал, материальный ущерб тоже не зафиксирован.



Что дальше

Изменений в графике Путина нет, заявил Песков. По его словам, президента во время атаки не было в Кремле, сегодня он работает в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области. Песков добавил, что Парад Победы на Красной площади тоже пройдет по плану, 9 мая, и там будет присутствовать Путин.

