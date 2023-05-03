Песков рассказал, состоится ли парад Победы на Красной площади после атаки беспилотников

Парад Победы пройдет на Красной площади по плану, 9 мая. В мероприятии будет участвовать президент РФ Владимир Путин, рассказал 3 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Он пояснил, что из-за атаки беспилотников планы Кремля не поменялись, сообщает ТАСС. Также Песков заявил, что в момент атаки Путина в Кремле не было.

Ранее в Кремле сообщили, что ночью Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Это назвали попыткой покушения на президента. Отмечается, что он не пострадал и график его работы не изменился.