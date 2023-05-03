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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Песков рассказал, состоится ли парад Победы на Красной площади после атаки беспилотников

    25 комментариев

    Парад Победы пройдет на Красной площади по плану, 9 мая. В мероприятии будет участвовать президент РФ Владимир Путин, рассказал 3 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что из-за атаки беспилотников планы Кремля не поменялись, сообщает ТАСС. Также Песков заявил, что в момент атаки Путина в Кремле не было.

    Ранее в Кремле сообщили, что ночью Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Это назвали попыткой покушения на президента. Отмечается, что он не пострадал и график его работы не изменился.

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    Комментарии 25

    Гость03 Мая 2023 в 15:57
    😁😁🤣👌
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