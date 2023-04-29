В Севастополе пожар на нефтебазе после попадания двух беспилотников. Что известно о ЧП к этому часу

Фото: скриншот видео / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Поделиться Поделиться





Первые сообщения о пожаре появились рано утром в субботу, 29 апреля. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, загорелись резервуары с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Как подтвердилось позже — из-за попадания двух беспилотников. Площадь пожара — примерно 1000 кв. м. «Фонтанка» собрала, что известно к этому часу.



Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

По словам губернатора, при возгорании никто не пострадал, ситуация находилась под контролем пожарных и всех оперативных служб. «На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4-й уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале.



Гражданским объектам, заверил собеседник ТАСС, ничего не угрожает. Пожар произошел на территории порта в отдалении от объектов гражданской инфраструктуры. Эвакуировать жителей из района ЧП тоже не планируют, но будут сделаны замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, подчеркнула руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Через несколько часов на нефтебазу прибыли сотрудники кинологической службы, чтобы проверить территорию на наличие взрывчатки.



При этом пожар, по словам губернатора, не окажет влияния на снабжение города горючим. Резервы не предназначались для поставок на автозаправочные станции.

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«О результатах сообщу дополнительно. Наши пожарные — герои. Действуют быстро и слаженно. Пожар сложный, как уже писал, четвертого ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, работы еще на много часов. Еще раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным разберемся», — добавил Михаил Развожаев.



Морской пассажирский транспорт продолжил работу в штатном режиме. Автобус № 105 поселок Кальфа — Маяк-1 временно не будет заезжать на улицу Братьев Манганари. Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что город живет «обычной размеренной жизнью», а украинские атаки никогда и не вызовут паники.

Через несколько часов пожар удалось локализовать. Сейчас пожарные ищут способ перекрыть доступ кислорода в зону горения. Четыре цистерны, по которым были нанесены удары, почти догорели, сейчас «идет горение того, что разлито на бетонной емкости», — подчеркнул Развожаев. Остальные цистерны нефтебазы отрезаны.

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

К половине одиннадцатого в субботу к нефтебазе прибыл пожарный поезд. По словам губернатора, задействованы все силы ГУ МЧС по Севастополю, привлечены пожарные расчеты из Республики Крым и ресурсы Черноморского флота. Пожар рассчитывают потушить к 18:00.



Сейчас ведется расследование. «Детали покажет следствие, которое будет проведено. По предварительной оценке, беспилотных летательных аппаратов было два», — добавил губернатор.

Одновременно с атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.