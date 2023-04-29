Огромный пожар в Севастополе. Горит нефтебаза после удара беспилотника

Пожар в Севастополе, который виден даже далеко за пределами города, начался рано утром 29 апреля. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.
«Прошу сохранять спокойствие <...> Никто из людей не пострадал», — говорится в посте Развожаева.
Глава Севастополя Михаил Развожаев публикует видео с места ликвидации пожара, который, по предварительным данным, охватил примерно 1000 кв. м площади нефтебазы.
«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — рассказал губернатор Севастополя.