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    Огромный пожар в Севастополе. Горит нефтебаза после удара беспилотника

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    Пожар в Севастополе, который виден даже далеко за пределами города, начался рано утром 29 апреля. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.

    «Прошу сохранять спокойствие <...> Никто из людей не пострадал», — говорится в посте Развожаева.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев публикует видео с места ликвидации пожара, который, по предварительным данным, охватил примерно 1000 кв. м площади нефтебазы.

    «Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — рассказал губернатор Севастополя.

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    СевастопольПроисшествияПожарМихаил Развожаев

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