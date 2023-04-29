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    Губернатор Севастополя исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом

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    Пожар на топливном складе Севастополя не окажет влияние на снабжение города горючим. Резервы не предназначались для поставок на автозаправочные станции. Об этом 29 апреля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    «Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал он.

    Сотрудники Роспотребнадзора проведут замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, где и загорелась нефтебаза.

    О пожаре на нефтебазе в Севастополе стало известно сегодня рано утром. По словам главы города Михаила Развожаева, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.

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    СевастопольМихаил РазвожаевПожарБПЛА

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