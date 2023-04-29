Губернатор Севастополя исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом

Пожар на топливном складе Севастополя не окажет влияние на снабжение города горючим. Резервы не предназначались для поставок на автозаправочные станции. Об этом 29 апреля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал он.

Сотрудники Роспотребнадзора проведут замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, где и загорелась нефтебаза.



О пожаре на нефтебазе в Севастополе стало известно сегодня рано утром. По словам главы города Михаила Развожаева, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.

