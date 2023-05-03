ТАСС: Резервуар с нефтепродуктами у порта Тамань вспыхнул после падения беспилотника

Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае 3 мая начался из-за падения беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам источника агентства, это случилось на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз».

93.RU пишет, что местные жители якобы слышали характерные звуки: свист и взрывы.



«В два часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист. Беспилотник или что-то пролетело — полоса остаточная. Вот горит, горит нефть или что-то», — комментируют в соцсетях.



Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказывал, что пожару присвоен высший ранг сложности. Для его тушения привлечены пять пожарных поездов. Для локализации используют пенную атаку. В своем телеграм-канале губернатор Кондратьев показывает работу пожарных.

