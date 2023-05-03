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    ТАСС: Резервуар с нефтепродуктами у порта Тамань вспыхнул после падения беспилотника

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    Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае 3 мая начался из-за падения беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам источника агентства, это случилось на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз».

    93.RU пишет, что местные жители якобы слышали характерные звуки: свист и взрывы.

    «В два часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист. Беспилотник или что-то пролетело — полоса остаточная. Вот горит, горит нефть или что-то», — комментируют в соцсетях.

    Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказывал, что пожару присвоен высший ранг сложности. Для его тушения привлечены пять пожарных поездов. Для локализации используют пенную атаку. В своем телеграм-канале губернатор Кондратьев показывает работу пожарных.

    Официальный телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского края

    Кондратьев также заявил, что эвакуация местных жителей не проводится: ситуация этого не требует.

    «Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности», — отметил губернатор.

    По данным администрации, сработала система автоматического подслойного тушения нефтепродуктов.

    «Все производственные процессы на объекте остановили. К тушению пожара привлекли пять пожарных поездов, 51 единицу техники», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» уже показывала кадры пожара в посёлке Волна Темрюкского района. По данным местных властей, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров.

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