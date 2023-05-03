ТАСС: Резервуар с нефтепродуктами у порта Тамань вспыхнул после падения беспилотника

Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае 3 мая начался из-за падения беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам источника агентства, это случилось на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз».
93.RU пишет, что местные жители якобы слышали характерные звуки: свист и взрывы.
«В два часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист. Беспилотник или что-то пролетело — полоса остаточная. Вот горит, горит нефть или что-то», — комментируют в соцсетях.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказывал, что пожару присвоен высший ранг сложности. Для его тушения привлечены пять пожарных поездов. Для локализации используют пенную атаку. В своем телеграм-канале губернатор Кондратьев показывает работу пожарных.
Кондратьев также заявил, что эвакуация местных жителей не проводится: ситуация этого не требует.
«Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности», — отметил губернатор.
По данным администрации, сработала система автоматического подслойного тушения нефтепродуктов.
«Все производственные процессы на объекте остановили. К тушению пожара привлекли пять пожарных поездов, 51 единицу техники», — отмечается в сообщении.
«Фонтанка» уже показывала кадры пожара в посёлке Волна Темрюкского района. По данным местных властей, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров.