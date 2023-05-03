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    Резервуар с нефтепродуктами горит рядом с портом Тамань, пожару присвоен высший ранг

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    Крупный пожар случился на Кубани. Там в посёлке Волна (Темрюкский район), что рядом с портом Тамань, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

    Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края / admkrai.krasnodar.ru
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    «Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    По его словам, жителям населенного пункта огонь не угрожает. Пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы делают все возможное, чтобы пламя не распространилось дальше. По данным местных властей, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

    «В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава», — отчитывается глава района Федор Бабенков в телеграме.

    .

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    Рядом с поселком, судя по карте, находится хранилище «Таманьнефтегаза».

    Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края / admkrai.krasnodar.ru

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