В Коломне нашли обломки беспилотника и воронку

Обломки от беспилотника найдены в подмосковной Коломне. Об этом пишет 3 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Их обнаружили в лесополосе, а на месте падения есть небольшая воронка. Подробности на уточняются.



Тем временем в экстренных службах агентству рассказали, что ежедневно получают около 300 сообщений о летающих дронах.



Сегодня стало известно, что в Москве запретили полеты беспилотников. Спустя некоторое время в пресс-службе президента РФ сообщили, что этой ночью на Кремль была совершена атака украинских БПЛА, которую сочли покушением на Владимира Путина.

