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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    В Коломне нашли обломки беспилотника и воронку

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    Обломки от беспилотника найдены в подмосковной Коломне. Об этом пишет 3 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Их обнаружили в лесополосе, а на месте падения есть небольшая воронка. Подробности на уточняются.

    Тем временем в экстренных службах агентству рассказали, что ежедневно получают около 300 сообщений о летающих дронах.

    Сегодня стало известно, что в Москве запретили полеты беспилотников. Спустя некоторое время в пресс-службе президента РФ сообщили, что этой ночью на Кремль была совершена атака украинских БПЛА, которую сочли покушением на Владимира Путина.

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