На подорванной под Гатчиной опоре ЛЭП нашли еще одно устройство. А на соседней — два

Специалисты-взрывотехники почти сутки работали в Гатчинском районе, где после ночной вспышки нашли упавшую опору ЛЭП. С нее и соседней сняли еще три неразорвавшихся устройства.



В ходе осмотра упавшей опоры, по предварительной информации, нашли устройство с электронными таймером и детонатором и взрывчатым веществом массой около 300 граммов, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 мая. С соседней сняли еще два похожих — одно на 300 граммов взрывчатого вещества, второе — на 600 граммов.



«Фонтанка» писала, что областной СК возбудил уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

