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    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    Что известно о подрыве опоры ЛЭП под Гатчиной, который в ФСБ назвали диверсией

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    2 комментария
    Фото: 47news
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    УФСБ по Петербургу и Ленобласти квалифицировало как диверсию ЧП под Гатчиной, где подорвали опору линии электропередачи. От её работы зависят четыре района с населением под полмиллиона человек — без электроснабжения 1 мая они не остались.

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    Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы проводят Первомай с электричеством. Рисков для ограничения передачи нет, свет есть и будет, заверили в «МЭС Северо-Запад».

    Бригады энергетиков готовятся лично оценить то, во что превратила опору ЛЭП ночная атака. С аварийно-восстановительными работами пришлось повременить. Около полудня дорога у деревни Ковшово Сусанинского поселения была перекрыта, на участке выставили оцепление из сотрудников ДПС и Росгвардии.

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    Местным жителям оставалось добираться к домам в объезд. Удостоверение представителя компании ФСК ЕЭС тоже не помогло открыть дорогу к месту взрыва.

    Фото: 47news
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    Сотрудники силовых структур и экстренных служб продолжают работать у деревни и, похоже, в ближайшее время разъезжаться не собираются. Территорию обследуют кинологи. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, ещё одну опору удалось разминировать к утру.

    По предварительным данным 47news, сработавшее устройство было собрано профессионально.

    О странном хлопке и вспышке в службу 112 сообщили около полуночи. По словам местной жительницы, грохнуло так, что испуганная собака забилась под диван, а у соседей, как говорят, проснулся и заплакал ребёнок. Случившееся потревожило сон и другой жительницы Ковшово, но не показалось чем-то опасным. Она рассказывает об отдалённом хлопке, похожем на падение чего-то в соседней комнате, не настолько значимого, чтобы вставать с постели.

    С упавшей доской или взорвавшейся петардой сравнивает ночной шум и житель Сусанино Виталий. В трёх километрах от линии ЛЭП, в другом населённом пункте, слышали приглушённый звук, похожий на взрыв газового баллона, рассказал он 47news.

    От перекрытого участка дороги до ближайших домов — порядка пятисот метров. Местные часто бродят в окрестностях в поисках грибов.

    Длина электролинии, опора которой была подорвана в ночь на 1 мая, составляет 94,6 километра. Она находится на линии «Ленинградская АЭС — Гатчинская». Уголовное дело возбуждено по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.

    Фото: 47news
    Фото: телеграм-канал Александра Дрозденко
    Фото: 47news

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