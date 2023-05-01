Что известно о подрыве опоры ЛЭП под Гатчиной, который в ФСБ назвали диверсией

Фото: 47news Поделиться Поделиться





УФСБ по Петербургу и Ленобласти квалифицировало как диверсию ЧП под Гатчиной, где подорвали опору линии электропередачи. От её работы зависят четыре района с населением под полмиллиона человек — без электроснабжения 1 мая они не остались.



Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы проводят Первомай с электричеством. Рисков для ограничения передачи нет, свет есть и будет, заверили в «МЭС Северо-Запад». Бригады энергетиков готовятся лично оценить то, во что превратила опору ЛЭП ночная атака. С аварийно-восстановительными работами пришлось повременить. Около полудня дорога у деревни Ковшово Сусанинского поселения была перекрыта, на участке выставили оцепление из сотрудников ДПС и Росгвардии.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





Местным жителям оставалось добираться к домам в объезд. Удостоверение представителя компании ФСК ЕЭС тоже не помогло открыть дорогу к месту взрыва.

Фото: 47news Поделиться Поделиться





Сотрудники силовых структур и экстренных служб продолжают работать у деревни и, похоже, в ближайшее время разъезжаться не собираются. Территорию обследуют кинологи. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, ещё одну опору удалось разминировать к утру. По предварительным данным 47news, сработавшее устройство было собрано профессионально.

О странном хлопке и вспышке в службу 112 сообщили около полуночи. По словам местной жительницы, грохнуло так, что испуганная собака забилась под диван, а у соседей, как говорят, проснулся и заплакал ребёнок. Случившееся потревожило сон и другой жительницы Ковшово, но не показалось чем-то опасным. Она рассказывает об отдалённом хлопке, похожем на падение чего-то в соседней комнате, не настолько значимого, чтобы вставать с постели.