В Ленобласти подорвана опора ЛЭП. Что известно на данный момент

Серьезное ЧП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 1 мая. После ночных сообщений о странном хлопке и вспышке была обнаружена подорванная опора электропередач, вторую специалисты разминировали только к утру.
Информация о происшествии в Сусанинском поселении поступила в 00:01, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. По данным «Фонтанки», сообщения о странном звуке и яркой вспышке поступали из деревни Ковшово, что в Гатчинском районе. Подорванную опору ЛЭП обнаружили с рассветом.
«На второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — рассказал Дрозденко.
Вторую опору взрывотехники разминировали к 9 часам утра. По словам главы региона, специалисты сняли с нее «заряд с взрывателем».
Сотрудники правоохранительных ведомств, в том числе ФСБ, продолжают работать на месте происшествия. Как сообщает ГСУ СК по Ленобласти, на месте находятся следователи во главе с замруководителя Дмитрием Митяевым.
ГСУ СК по Ленобласти
Помимо сотрудников силовых ведомств, опоры на поврежденной линии также обследуют энергетики. По данным 47news, ЛЭП находится под управлением ФСК «ЕЭС».
Согласно сообщению Александра Дрозденко, отключения электроэнергии после ЧП не было — сработала автоматика, которая переключила сеть.
«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах», — добавил губернатор региона.