В Ленобласти подорвана опора ЛЭП. Что известно на данный момент

Серьезное ЧП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 1 мая. После ночных сообщений о странном хлопке и вспышке была обнаружена подорванная опора электропередач, вторую специалисты разминировали только к утру.



Информация о происшествии в Сусанинском поселении поступила в 00:01, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. По данным «Фонтанки», сообщения о странном звуке и яркой вспышке поступали из деревни Ковшово, что в Гатчинском районе. Подорванную опору ЛЭП обнаружили с рассветом.