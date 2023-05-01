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    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    Свет есть. Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти не повлиял на подачу электроэнергии

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    16 комментариев

    Несмотря на подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, подача электроэнергии осуществляется в полном объеме. Об этом днем 1 мая сообщает 47news со ссылкой на «МЭС Северо-Запада».

    «Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Рисков для ограничений передачи электроэнергии нет», — заявили в компании.

    Бригады энергетиков уже прибыли на место происшествия. В данный момент там работают сотрудники правоохранительных органов. Допустить до аварийно-восстановительных работ энергетиков обещают в ближайшее время.

    ЧП в Гатчинском районе Ленобласти произошло в ночь на 1 мая. После полуночи местные жители услышали странный звук и увидели вспышку. Оказалось, что подорвана опора линии электропередачи. На соседней нашли взрывное устройство, которое было разминировано несколько позже.

    На энергоснабжение произошедшее не повлияло: сработала автоматика, которая переключила подачу. Длина линии, на которой находится опора, составляет 94,6 километра.

    Подрыв опоры к полудню стал уголовным делом. Произошедшее квалифицировали по двум статьям — по статьям о диверсии (281 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (222.1 УК).

    О том, что известно о подрыве в Ленобласти, читайте здесь.

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    Комментарии 16

    Гость01 Мая 2023 в 13:59
    Пока украина зеленского пытается гадить терактами - Россия строит и возрождает.

    1 мая 2023 года – день завершения водной блокады Донбасса. Впервые за несколько лет на Донбасс начинает идти достаточное количество воды по специально в рамках этого масштабного проекта созданному водоводу, который направил воду Дона на обеспечение этим стратегическим ресурсом жителей Донбасса.
    В реализации проекта принимали участие военнослужащие трубопроводных войск (входят в инженерные) Российской Федерации.
    Вода из нескольких железобетонных направляющих, куда поступает по трубам из Дона, хлынула в канал «Северский Донец – Донбасс». Пока мощность корректируется, исходя в том числе и из количества потребителей. Со временем новейший водовод будет выведен на полную (проектную) мощность, что позволит обеспечить водой несколько миллионов жителей республик Донбасса.
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