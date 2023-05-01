Свет есть. Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти не повлиял на подачу электроэнергии

Несмотря на подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, подача электроэнергии осуществляется в полном объеме. Об этом днем 1 мая сообщает 47news со ссылкой на «МЭС Северо-Запада».



«Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Рисков для ограничений передачи электроэнергии нет», — заявили в компании.



Бригады энергетиков уже прибыли на место происшествия. В данный момент там работают сотрудники правоохранительных органов. Допустить до аварийно-восстановительных работ энергетиков обещают в ближайшее время.



ЧП в Гатчинском районе Ленобласти произошло в ночь на 1 мая. После полуночи местные жители услышали странный звук и увидели вспышку. Оказалось, что подорвана опора линии электропередачи. На соседней нашли взрывное устройство, которое было разминировано несколько позже.

