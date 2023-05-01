ФСБ увидела диверсию в подрыве опоры ЛЭП в Ленинградской области

Следствие УФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям после подрыва опоры линии электропередачи у деревни Ковшово в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



Ночное ЧП квалифицировали по статьям о диверсии (281 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (222.1 УК).



«Следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников», - говорится в телеграм-канале губернатора.

