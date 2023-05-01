ФСБ увидела диверсию в подрыве опоры ЛЭП в Ленинградской области

Следствие УФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям после подрыва опоры линии электропередачи у деревни Ковшово в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ночное ЧП квалифицировали по статьям о диверсии (281 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (222.1 УК).
«Следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников», - говорится в телеграм-канале губернатора.
О громком звуке и вспышке местные жители сообщали после полуночи. Позже стало известно, что взрывчатка была заложена под опорой электролинии, питающей четыре района области. Утром разминировали ещё одну опору. Как заявил глава региона, на электроснабжение случившееся не повлияло.
О том, что известно о подрыве в Ленобласти, читайте здесь.