ЛЭП, опору которой подорвали в Ленобласти, питается от ЛАЭС

Длина электролинии, опора которой была подорвана в ночь на 1 мая, составляет 94,6 километра. Она находится на линии «Ленинградская АЭС — Гатчинская». Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.
Известно также, что линия электропередачи обеспечивает выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции. Электроэнергия от нее поступает в четыре района Ленинградской области: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский.
Энергия подается примерно 500 тысячам жителей. Обслуживает линию на 330 кВ ФСК ЕЭС. Комментарии компания обещала дать позже.
Известно также, что в феврале 2022 года «Россети ФСК ЕЭС» заявили, что на линии начинаются работы по замене отдельных опор на линии. Компания планировала поставить опоры нового поколения.
Взрыв опоры ЛЭП произошел в Гатчинском районе.
Изначально местные жители сообщали о странных и громких звуках, а также яркой вспышке. Оказалось, что взорвана опора линии электропередачи. На соседней было обнаружено взрывное устройство.
Как сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, разминировать вторую опору удалось к 9 часам утра.
На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и энергетики. Продолжается обследование линии.
О том, что известно о подрыве в Ленобласти, читайте здесь.