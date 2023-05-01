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    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    ЛЭП, опору которой подорвали в Ленобласти, питается от ЛАЭС

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    Длина электролинии, опора которой была подорвана в ночь на 1 мая, составляет 94,6 километра. Она находится на линии «Ленинградская АЭС — Гатчинская». Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.

    Известно также, что линия электропередачи обеспечивает выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции. Электроэнергия от нее поступает в четыре района Ленинградской области: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский.

    Энергия подается примерно 500 тысячам жителей. Обслуживает линию на 330 кВ ФСК ЕЭС. Комментарии компания обещала дать позже.

    Известно также, что в феврале 2022 года «Россети ФСК ЕЭС» заявили, что на линии начинаются работы по замене отдельных опор на линии. Компания планировала поставить опоры нового поколения.

    Взрыв опоры ЛЭП произошел в Гатчинском районе.

    Изначально местные жители сообщали о странных и громких звуках, а также яркой вспышке. Оказалось, что взорвана опора линии электропередачи. На соседней было обнаружено взрывное устройство.

    Как сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, разминировать вторую опору удалось к 9 часам утра.

    На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и энергетики. Продолжается обследование линии.

    О том, что известно о подрыве в Ленобласти, читайте здесь.

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