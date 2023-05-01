ЛЭП, опору которой подорвали в Ленобласти, питается от ЛАЭС

Длина электролинии, опора которой была подорвана в ночь на 1 мая, составляет 94,6 километра. Она находится на линии «Ленинградская АЭС — Гатчинская». Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.



Известно также, что линия электропередачи обеспечивает выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции. Электроэнергия от нее поступает в четыре района Ленинградской области: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский.



Энергия подается примерно 500 тысячам жителей. Обслуживает линию на 330 кВ ФСК ЕЭС. Комментарии компания обещала дать позже.

