На Кубани беспилотник поджёг ещё один резервуар с нефтепродуктами — на НПЗ

Вторая неспокойная ночь выдалась в Краснодарском крае 4 мая. Резервуар с нефтепродуктами загорелся на этот раз на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.
По данным ТАСС, причиной стало падение беспилотника.
"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - рассказал источник агентства в экстренных службах.
По словам Кондратьева, предварительно, никто не пострадал, угрозы населению посёлка нет. На место выехали пожарные расчеты и сотрудники МЧС - 48 человек и 16 единиц техники, затем группировку сил увеличили до 167 человек и 37 единиц техники.. К утру пожар удалось локализовать на 400 квадратных метрах. В 5:27 Кондратьев отчитался о полной ликвидации пожара.
Утром 3 мая на Кубани после попадания беспилотника вспыхнул резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна, неподалеку от порта Тамань. Никто не пострадал. пожар тушили весь день. О ликвидации открытого горения Кондратьев сообщил в 20.52.
Сегодня же беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Там тоже начался пожар, его быстро потушили.