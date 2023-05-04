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    На Кубани беспилотник поджёг ещё один резервуар с нефтепродуктами — на НПЗ

    1999
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    Пожар на Ильском НПЗ
    Пожар на Ильском НПЗФото: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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    Вторая неспокойная ночь выдалась в Краснодарском крае 4 мая. Резервуар с нефтепродуктами загорелся на этот раз на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

    По данным ТАСС, причиной стало падение беспилотника.

    "Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - рассказал источник агентства в экстренных службах.

    По словам Кондратьева, предварительно, никто не пострадал, угрозы населению посёлка нет. На место выехали пожарные расчеты и сотрудники МЧС - 48 человек и 16 единиц техники, затем группировку сил увеличили до 167 человек и 37 единиц техники.. К утру пожар удалось локализовать на 400 квадратных метрах. В 5:27 Кондратьев отчитался о полной ликвидации пожара.

    Утром 3 мая на Кубани после попадания беспилотника вспыхнул резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна, неподалеку от порта Тамань. Никто не пострадал. пожар тушили весь день. О ликвидации открытого горения Кондратьев сообщил в 20.52.

    Сегодня же беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Там тоже начался пожар, его быстро потушили.

    Пожар на Ильском НПЗ
    Пожар на Ильском НПЗФото: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев


    За последние дни атаки беспилотников зафиксированы в нескольких регионах (в Севастополе, Краснодарском крае, в подмосковной Коломне и т.д.). В том числе была попытка нанести удар по Кремлю (видео), возбуждено уголовное дело.


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