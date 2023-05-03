В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами от попадания беспилотника. Что известно на данный момент?

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в ночь на 3 мая в 4:29 сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — сказано в публикации главы региона.
Причиной пожара, как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, стало падение беспилотника. Как отмечает глава МЧС по краю Олег Волынкин, площадь возгорания составляет 1 200 «квадратов».
«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» произошло в результате падения беспилотника», — цитирует агентство своего собеседника.
По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, при ЧП пострадавших нет.
Объем резервуара с нефтепродуктами, который загорелся из-за падения беспилотника, составляет 20 тыс. куб. м. К тушению возгорания привлекли пять пожарных поездов, уточняет ТАСС.
Пресс-служба Краснодарского края добавляет, что эвакуация жителей поселка Волна не требуется.