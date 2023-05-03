В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами от попадания беспилотника. Что известно на данный момент?

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в ночь на 3 мая в 4:29 сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



«Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — сказано в публикации главы региона.