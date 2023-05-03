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    В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами от попадания беспилотника. Что известно на данный момент?

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    Официальный телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского края
    Официальный телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского краяФото: admkrai.krasnodar.ru
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    Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в ночь на 3 мая в 4:29 сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    «Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — сказано в публикации главы региона.

    Причиной пожара, как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, стало падение беспилотника. Как отмечает глава МЧС по краю Олег Волынкин, площадь возгорания составляет 1 200 «квадратов».

    «Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» произошло в результате падения беспилотника», — цитирует агентство своего собеседника.

    Вениамин Кондратьев

    По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, при ЧП пострадавших нет.

    Объем резервуара с нефтепродуктами, который загорелся из-за падения беспилотника, составляет 20 тыс. куб. м. К тушению возгорания привлекли пять пожарных поездов, уточняет ТАСС.

    Пресс-служба Краснодарского края добавляет, что эвакуация жителей поселка Волна не требуется.

    Официальный телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского края
    Официальный телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского краяФото: admkrai.krasnodar.ru

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