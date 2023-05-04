Показываем, что ФСБ уничтожала в Буграх

Ликвидацию замотанного скотчем брикета с, предположительно, взрывным устройством слышали поздним вечером 3 мая во Всеволожском районе Ленинградской области. Работали специалисты УФСБ.
Фото подозрительного свёртка публикует 47news. По предварительным данным, взрывотехники уничтожили его путём подрыва на Парковой улице, 1.
Жительница одного из домов на этой улице рассказывает, что громких звуков было три. Первые два были похожи на петарды, третий — заметно громче. Слышно было около половины десятого часа вечера.
Примерно в это же время перекрывали движение на КАД, пишет «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточнила «Фонтанке» автор поста, машины останавливали на 27 км — в окрестностях скейт-парка на Парковой улице.
Постоять пришлось около десяти-пятнадцати минут. Грохот тоже слышали: «В 21:35 где-то был слабый. А вот через несколько минут намного сильнее».