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    Показываем, что ФСБ уничтожала в Буграх

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    Ликвидацию замотанного скотчем брикета с, предположительно, взрывным устройством слышали поздним вечером 3 мая во Всеволожском районе Ленинградской области. Работали специалисты УФСБ.

    Фото подозрительного свёртка публикует 47news. По предварительным данным, взрывотехники уничтожили его путём подрыва на Парковой улице, 1.

    Фото: 47news
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    Жительница одного из домов на этой улице рассказывает, что громких звуков было три. Первые два были похожи на петарды, третий — заметно громче. Слышно было около половины десятого часа вечера.

    Фото: 47news
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    Примерно в это же время перекрывали движение на КАД, пишет «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточнила «Фонтанке» автор поста, машины останавливали на 27 км — в окрестностях скейт-парка на Парковой улице.

    Постоять пришлось около десяти-пятнадцати минут. Грохот тоже слышали: «В 21:35 где-то был слабый. А вот через несколько минут намного сильнее».

    Фото: 47news
    Фото: 47news

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