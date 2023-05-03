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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    «Проверяется информация об угрозе теракта». На ЛЭП под Гатчиной нашли странное

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    В Гатчинском районе Ленобласти на линии электропередачи нашли шесть предметов, похожих на взрывные устройства. Проверяется информация о возможной угрозе теракта, сообщает 3 мая пресс-служба администрации региона.

    Предметы около 16:30 обнаружили у ЛЭП в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово. На место выехали сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции, прокуратуры и группа разминирования.

    Напомним, около полуночи 1 мая стало известно о подрыве опоры ЛЭП там же — в Сусанинском поселении. Позже на ней нашли неразорвавшееся взрывное устройство, а на соседней — еще два. Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. «Фонтанка» рассказывала, что известно о подрыве.

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