«Сильно бахнуло». В Буграх снова работает группа разминирования

Третий раз за две недели в Буграх во Всеволожском районе Ленинградской области находят предметы, которые требуют внимания группы разминирования. Местные сообщаю, что 3 мая грохотало.

Подозрительное в обмотанном скотчем пакете вечером обнаружили рабочие среди бетонных плит, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

В соцсетях сообщают, что скопление экстренных служб и кинологов с собаками наблюдали у местного скейт-парка на Парковой улице, где что-то заметили под плитами. В окрестностях после девяти часов вечера слышали грохот. «Сильно бахнуло», — делятся впечатлениями пользователи. — «Сильный был взрыв. Как раз шла по Парковой улице, ощутила волну».

Постоять на КАД в районе Бугров примерно в это же время пришлось и автомобилистам. «В обе стороны. Сказали, разминирование», — пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что немногим позже половины десятого часа вечера проезд был разрешён.

