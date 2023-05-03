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    «Сильно бахнуло». В Буграх снова работает группа разминирования

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    Третий раз за две недели в Буграх во Всеволожском районе Ленинградской области находят предметы, которые требуют внимания группы разминирования. Местные сообщаю, что 3 мая грохотало.

    Подозрительное в обмотанном скотчем пакете вечером обнаружили рабочие среди бетонных плит, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    В соцсетях сообщают, что скопление экстренных служб и кинологов с собаками наблюдали у местного скейт-парка на Парковой улице, где что-то заметили под плитами.

    В окрестностях после девяти часов вечера слышали грохот. «Сильно бахнуло», — делятся впечатлениями пользователи. — «Сильный был взрыв. Как раз шла по Парковой улице, ощутила волну».

    Постоять на КАД в районе Бугров примерно в это же время пришлось и автомобилистам. «В обе стороны. Сказали, разминирование», — пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», добавляя, что немногим позже половины десятого часа вечера проезд был разрешён.

    Похожий на СВУ предмет в Буграх 19 апреля осматривали на детской площадке на Школьной улице. Несколькими днями позже была уничтожена ещё одна подозрительная находка. Экспертиза остатков подтвердила догадки — это было самодельное взрывное устройство из двух блоков.

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