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    Предмет, найденный в Буграх, оказался настоящим взрывным устройством на основе пластита

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    Два дня назад в Буграх был найден и уничтожен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Экспертиза остатков собранного подтвердила догадки. Эксперты считают, что бомбу собрали на основе пластита. Об этом 27 апреля сообщает 47news.

    По уточненным данным, СВУ лежало в 300 метрах от жилмассива на улице Парковой. Оно состояло из двух блоков — в картонной таре из-под вина лежали взрывчатка и профессионально собранный механизм, рядом с ними — два пульта. Следствие считает, что устройство могли передавать путем «кладов», как это делают наркокурьеры.

    Примерно по той же схеме взрывчатка попала в руки Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский.

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