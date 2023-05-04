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    Шесть предполагаемых взрывных устройств были закреплены на трех опорах ЛЭП под Гатчиной

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    Взрывотехники обезвредили еще шесть предметов, похожих на самодельные взрывные устройства. Они были установлены на трех опорах высоковольтной линии электропередач в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 4 мая сообщает 47news.

    По данным издания, предположительные СВУ закреплялись на опорах, которые следуют за той, что ранее была подорвана. На месте работали сотрудники управления ФСБ, Росгвардии, полиции и прокуратуры.

    Накануне администрация Ленобласти сообщила об обнаружении подозрительных предметов у деревни Ковшово. Через некоторое время чиновники принесли извинения за публикацию непроверенной информации.

    Опору ЛЭП в Сусанинском поселении взорвали 1 мая. Позже на ней нашли не сработавшее взрывное устройство, а на соседней — еще два. Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. «Фонтанка» рассказывала, что известно о подрыве.

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