Шесть предполагаемых взрывных устройств были закреплены на трех опорах ЛЭП под Гатчиной

Взрывотехники обезвредили еще шесть предметов, похожих на самодельные взрывные устройства. Они были установлены на трех опорах высоковольтной линии электропередач в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом
По данным издания, предположительные СВУ закреплялись на опорах, которые следуют за той, что ранее была подорвана. На месте работали сотрудники управления ФСБ, Росгвардии, полиции и прокуратуры.
Накануне администрация Ленобласти сообщила об обнаружении подозрительных предметов у деревни Ковшово. Через некоторое время чиновники принесли извинения за публикацию непроверенной информации.
Опору ЛЭП в Сусанинском поселении взорвали 1 мая. Позже на ней нашли не сработавшее взрывное устройство, а на соседней — еще два. Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. «Фонтанка» рассказывала, что известно о подрыве.